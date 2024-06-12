Почему важно пить чашку кофе в день: объяснение диетологов

Кофе имеет много преимуществ, помимо повышения энергии. Этот напиток может быть полезен для вашего организма.
Одна-две чашки кофе в день снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Он также выполняет защитную функцию для печени.
Согласно исследованиям, уровень ферментов печени у людей, пьющих кофе, находится в здоровом диапазоне. Кроме того, кофеин предотвращает развитие деменции и болезни Альцгеймера.
Избегайте кофе, если у вас повышенная частота сердечных сокращений или вы чувствуете беспокойство. Дело в том, что напиток может усугубить или вызвать учащенное сердцебиение и повышенную тревожность.
Кроме того, избегайте пить кофе во второй половине дня. Кофеин может нарушить ваш режим сна и затруднить быстрое засыпание. Помните, что кофеин выводится из организма в течение 6-8 часов. Пейте кофе утром и днём.
Переносимость кофеина у всех разная. Если вы чувствуете тревогу и дрожь в теле, уменьшите количество напитка в своём рационе.
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