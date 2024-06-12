Почему важно пить чашку кофе в день: объяснение диетологов

Кофе предотвращает развитие деменции

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе имеет много преимуществ, помимо повышения энергии. Этот напиток может быть полезен для вашего организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза кофе для здоровья

Одна-две чашки кофе в день снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Он также выполняет защитную функцию для печени.

Согласно исследованиям, уровень ферментов печени у людей, пьющих кофе, находится в здоровом диапазоне. Кроме того, кофеин предотвращает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Когда не стоит пить кофе

Избегайте кофе, если у вас повышенная частота сердечных сокращений или вы чувствуете беспокойство. Дело в том, что напиток может усугубить или вызвать учащенное сердцебиение и повышенную тревожность.

Кроме того, избегайте пить кофе во второй половине дня. Кофеин может нарушить ваш режим сна и затруднить быстрое засыпание. Помните, что кофеин выводится из организма в течение 6-8 часов. Пейте кофе утром и днём.

Переносимость кофеина у всех разная. Если вы чувствуете тревогу и дрожь в теле, уменьшите количество напитка в своём рационе.