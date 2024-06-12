Какие продукты помогают улучшить настроение: это нужно знать

Пища может влиять на самочувствие и настроение человека. Некоторые продукты делают вас более радостными и счастливыми.
Тёмный шоколад повышает уровень серотонина, что помогает улучшить настроение. Шоколад можно есть в качестве десерта или добавлять в завтрак или выпечку. Бананы также являются отличным способом улучшить самочувствие благодаря триптофану. Это аминокислота, которая превращается в серотонин — гормон радости. Можно добавлять фрукты в смузи, мюсли, овсянку.
Ягоды также положительно влияют на настроение, например, черника, клубника и малина богаты антиоксидантами. Они препятствуют развитию депрессии.
Лучше всего включить в свой рацион свежие или замороженные ягоды. Добавляйте их во фруктовый салат, смузи, греческий йогурт или мюсли.
Омега-3 жирные кислоты помогают бороться с депрессией и плохим настроением. Они содержатся в жирной рыбе — лососе, скумбрии, тунце, а также в семенах льна и авокадо.
Можно приготовить тосты с рыбой, авокадо и сливочным сыром. Также в салат можно добавить морепродукты и авокадо.
Кроме того, полезно добавить в свой рацион орехи. Например, фундук, арахис, миндаль, грецкие орехи, бразильские орехи или пекан.
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