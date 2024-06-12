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Какие продукты помогают улучшить настроение: это нужно знать

Для улучшения настроения ешьте орехи и ягоды

1:31
Здоровье

Пища может влиять на самочувствие и настроение человека. Некоторые продукты делают вас более радостными и счастливыми.

Какая еда улучшает настроение

Тёмный шоколад повышает уровень серотонина, что помогает улучшить настроение. Шоколад можно есть в качестве десерта или добавлять в завтрак или выпечку. Бананы также являются отличным способом улучшить самочувствие благодаря триптофану. Это аминокислота, которая превращается в серотонин — гормон радости. Можно добавлять фрукты в смузи, мюсли, овсянку.

Ягоды также положительно влияют на настроение, например, черника, клубника и малина богаты антиоксидантами. Они препятствуют развитию депрессии.

Лучше всего включить в свой рацион свежие или замороженные ягоды. Добавляйте их во фруктовый салат, смузи, греческий йогурт или мюсли.

Омега-3 жирные кислоты помогают бороться с депрессией и плохим настроением. Они содержатся в жирной рыбе — лососе, скумбрии, тунце, а также в семенах льна и авокадо.

Можно приготовить тосты с рыбой, авокадо и сливочным сыром. Также в салат можно добавить морепродукты и авокадо.

Кроме того, полезно добавить в свой рацион орехи. Например, фундук, арахис, миндаль, грецкие орехи, бразильские орехи или пекан.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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