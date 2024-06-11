Действительно ли полезно пить воду с лимоном: мнение диетологов

Лимонная вода является распространённым напитком. Но так ли он полезен?
Лимонная вода — хороший способ охладиться летом. Кроме того, цитрусовые полезны для здоровья человека.
Лимон в рационе поддерживает функционирование иммунной системы, улучшает пищеварение и благотворно влияет на организм в целом. Фрукт содержит большое количество витамина С, который предотвращает частые простудные заболевания и такие симптомы, как заложенность носа или слабость.
Вода с лимоном способствует улучшению пищеварения и предотвращению изжоги. Напиток также избавляет от следов стресса, повышает уровень энергии и улучшает настроение.
Поскольку лимон является антисептиком, он помогает освежить дыхание. Кроме того, цитрусовые положительно влияют на кожу и снижают артериальное давление.
Кальций и железо в плодах способствуют укреплению здоровья организма в целом, предотвращают развитие анемии и поддерживают здоровье костной системы. Цитрусовые также богаты антиоксидантами, которые поддерживают когнитивные функции и здоровье сердца.
Лимонная кислота разрушает зубную эмаль. Поэтому пейте напиток через соломинку или полоскайте рот.
Кроме того, не стоит пить воду с лимоном, если у вас повышенная кислотность желудка, так как это может вызвать дискомфорт.
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