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Действительно ли полезно пить воду с лимоном: мнение диетологов

Вода с лимоном снижает высокое давление

1:34
Здоровье

Лимонная вода является распространённым напитком. Но так ли он полезен?

Вода с лимоном снижает высокое давление
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Полезно ли пить воду с лимоном

Лимонная вода — хороший способ охладиться летом. Кроме того, цитрусовые полезны для здоровья человека.

Лимон в рационе поддерживает функционирование иммунной системы, улучшает пищеварение и благотворно влияет на организм в целом. Фрукт содержит большое количество витамина С, который предотвращает частые простудные заболевания и такие симптомы, как заложенность носа или слабость.

Вода с лимоном способствует улучшению пищеварения и предотвращению изжоги. Напиток также избавляет от следов стресса, повышает уровень энергии и улучшает настроение.

Поскольку лимон является антисептиком, он помогает освежить дыхание. Кроме того, цитрусовые положительно влияют на кожу и снижают артериальное давление.

Кальций и железо в плодах способствуют укреплению здоровья организма в целом, предотвращают развитие анемии и поддерживают здоровье костной системы. Цитрусовые также богаты антиоксидантами, которые поддерживают когнитивные функции и здоровье сердца.

Чем вредна вода с лимоном

Лимонная кислота разрушает зубную эмаль. Поэтому пейте напиток через соломинку или полоскайте рот.

Кроме того, не стоит пить воду с лимоном, если у вас повышенная кислотность желудка, так как это может вызвать дискомфорт.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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