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7 эффективных напитков, которые убирают тягу к сладкому

ETNT: матча и чайный гриб убирают тягу к сладкому

2:44
Здоровье

Употребление слишком большого количества сладких лакомств может удовлетворить тягу к сладкому. Тем не менее это может способствовать множеству проблем со здоровьем, включая повышенный риск кариеса, увеличение веса и болезни сердца.

ETNT: матча и чайный гриб убирают тягу к сладкому
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбор одних напитков вместо других может помочь вам естественным образом бороться с тягой к сладкому в определённых ситуациях.

Газированные напитки с низким содержанием сахара

Газированные напитки с низким содержанием сахара могут быть тактическим выбором для тех, кто хочет контролировать или уменьшить свою тягу к сладкому. Эти напитки, как правило, содержат меньше сахара. Это может помочь постепенно уменьшить тягу организма к сладкому, выступая в качестве ступеньки к принятию более здоровой диеты с более низким содержанием сахара в целом.

Арбузный сок

Если вы жаждете фруктового сока, арбузный сок может утолить жажду, помогая справиться с тягой к сладкому. Один стакан арбузного сока содержит около 70 калорий и ноль граммов добавленного сахара.

Но одна из главных причин, по которой этот напиток попал в наш список, заключается в том, что он является природным источником магния. Дефицит магния может играть значительную роль в тяге к сладкому, поскольку этот минерал необходим для метаболизма глюкозы. Без достаточного количества магния организм может испытывать трудности с регулированием уровня сахара в крови.

Вода

Некоторые люди думают, что они голодны, хотя на самом деле они хотят пить. Таким образом, когда возникает тяга к сладкому, вода может позволить вам укротить жажду и, в свою очередь, справиться с тягой к сладкому.

Матча

Матча стал популярным благодаря своему уникальному вкусу, пользе для здоровья. Его способность справляться с тягой к сладкому связана с высоким содержанием L-теанина, аминокислоты, которая способствует расслаблению и хорошему самочувствию, одновременно снижая стресс и беспокойство, которые являются распространёнными триггерами тяги к сладкому.

Чайный гриб

Чайный гриб — это ферментированный чай, известный своим вкусом и многочисленными преимуществами для здоровья, в частности, его способностью помогать контролировать уровень сахара в крови. К такому благотворному эффекту можно отнести наличие уксусной кислоты, образующейся в процессе брожения. Считается, что уксусная кислота улучшает чувствительность к инсулину, позволяя организму более эффективно использовать глюкозу и потенциально снижать уровень сахара в крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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