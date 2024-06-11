Диетолог Соломатина: с этим препаратом связывают очень большие надежды

Сеченовский Университет и российская фармацевтическая компания "Акрихин” подписали соглашение, итогом которого будет появление в 2027 году на российском рынке инновационной комбинации препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения сахарного диабета 2-го типа и других метаболических нарушений. Pravda.Ru побеседовала с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной, которая рассказала, в чём заключается преимущество этого нового препарата.
По словам врача, агонисты GLP-1 — это современный класс сахароснижающих препаратов, которые способны обеспечивать надёжный гликемический контроль и снижение веса.
"Они стимулируют рецепторы в желудке и снижается скорость его опорожнения. Человек долгое время не хочет есть. И, соответственно, калорий он получает меньше, а значит, он худеет” — сообщила она.
По её мнению, с этим препаратом связывают очень большие надежды, потому что он будет не только помогать снижать вес, но и контролировать давление и работу почек из-за второго компонента SGLT-2.
По словам врача, это тоже ингибитор, он будет способствовать выведению не только лишней глюкозы, но и натрия. А значит давление будет понижаться и нагрузка на сердце тоже будет снижаться. К тому же, он будет благотворно влиять на работу почек.
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