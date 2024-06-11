Health: существует два типа головной боли, связанной с обезвоживанием

Голова может болеть из-за обычного обезвоживания

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из причин головной боли может быть обезвоживание. Такая боль возникает обычно в жару или после окончания тренировки.

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Есть 2 основных типа головной боли, которая связана с обезвоживанием. Это первичная головная боль, возникающая вследствие нехватки воды, и вторичная, когда обезвоживание ухудшает течение имеющегося заболевания, приводящее к головной боли.

При лёгкой или умеренной степени обезвоживания, может наблюдаться чрезмерная жажда, сухость во рту, сухая кожа и спазмы в мышцах. При тяжёлой степени может отсутствовать мочеиспускание, человек становится раздражительным или растерянным. Может возникнуть головокружение, учащённый пульс и дыхание, пишет Health.