Health: существует два типа головной боли, связанной с обезвоживанием

Одной из причин головной боли может быть обезвоживание. Такая боль возникает обычно в жару или после окончания тренировки.
Есть 2 основных типа головной боли, которая связана с обезвоживанием. Это первичная головная боль, возникающая вследствие нехватки воды, и вторичная, когда обезвоживание ухудшает течение имеющегося заболевания, приводящее к головной боли.
При лёгкой или умеренной степени обезвоживания, может наблюдаться чрезмерная жажда, сухость во рту, сухая кожа и спазмы в мышцах. При тяжёлой степени может отсутствовать мочеиспускание, человек становится раздражительным или растерянным. Может возникнуть головокружение, учащённый пульс и дыхание, пишет Health.
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