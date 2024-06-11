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Health: существует два типа головной боли, связанной с обезвоживанием

Голова может болеть из-за обычного обезвоживания

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Здоровье

Одной из причин головной боли может быть обезвоживание. Такая боль возникает обычно в жару или после окончания тренировки.

Голова может болеть из-за обычного обезвоживания
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Есть 2 основных типа головной боли, которая связана с обезвоживанием. Это первичная головная боль, возникающая вследствие нехватки воды, и вторичная, когда обезвоживание ухудшает течение имеющегося заболевания, приводящее к головной боли.

При лёгкой или умеренной степени обезвоживания, может наблюдаться чрезмерная жажда, сухость во рту, сухая кожа и спазмы в мышцах. При тяжёлой степени может отсутствовать мочеиспускание, человек становится раздражительным или растерянным. Может возникнуть головокружение, учащённый пульс и дыхание, пишет Health.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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