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Медики высказались по вопросу безопасной дозы алкоголя

Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя

1:15
Здоровье

Медицинская статистика свидетельствует, что полный отказ от спиртного является наиболее оптимальным вариантом, сообщает издание "Волгоградская Правда".

Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врачи также напоминают, что употребление алкоголя является одним из ключевых факторов смертности среди трудоспособных граждан, связанным с примерно 69% летальных исходов от заболеваний печени и 61% смертей от кардиомиопатии и миокардита.

Алкоголь опасен для здоровья мозга, поскольку этанол проникает во все его системы. Спиртное может спровоцировать тромбообразование и гибель нейронов. Даже небольшое количество вина, например один бокал, способно снизить эффективность работы мозга на две недели.

По данным облздрава Волгограда, средняя продолжительность жизни людей, употребляющих спиртные напитки, на 10-15% ниже, чем у непьющих.

Именно поэтому медики вновь предупреждают, что не существует безопасных доз алкоголя. Каждый случай его потребления сопряжён с рисками для здоровья. Невозможно рекомендовать человеку какую-либо алкогольную продукцию, поскольку единственно безопасный градус — ноль.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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