Медики высказались по вопросу безопасной дозы алкоголя

Медицинская статистика свидетельствует, что полный отказ от спиртного является наиболее оптимальным вариантом, сообщает издание "Волгоградская Правда".
Врачи также напоминают, что употребление алкоголя является одним из ключевых факторов смертности среди трудоспособных граждан, связанным с примерно 69% летальных исходов от заболеваний печени и 61% смертей от кардиомиопатии и миокардита.
Алкоголь опасен для здоровья мозга, поскольку этанол проникает во все его системы. Спиртное может спровоцировать тромбообразование и гибель нейронов. Даже небольшое количество вина, например один бокал, способно снизить эффективность работы мозга на две недели.
По данным облздрава Волгограда, средняя продолжительность жизни людей, употребляющих спиртные напитки, на 10-15% ниже, чем у непьющих.
Именно поэтому медики вновь предупреждают, что не существует безопасных доз алкоголя. Каждый случай его потребления сопряжён с рисками для здоровья. Невозможно рекомендовать человеку какую-либо алкогольную продукцию, поскольку единственно безопасный градус — ноль.
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