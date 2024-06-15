Медики высказались по вопросу безопасной дозы алкоголя

Лучший вариант - абсолютный отказ от алкоголя

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинская статистика свидетельствует, что полный отказ от спиртного является наиболее оптимальным вариантом, сообщает издание "Волгоградская Правда".

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врачи также напоминают, что употребление алкоголя является одним из ключевых факторов смертности среди трудоспособных граждан, связанным с примерно 69% летальных исходов от заболеваний печени и 61% смертей от кардиомиопатии и миокардита.

Алкоголь опасен для здоровья мозга, поскольку этанол проникает во все его системы. Спиртное может спровоцировать тромбообразование и гибель нейронов. Даже небольшое количество вина, например один бокал, способно снизить эффективность работы мозга на две недели.

По данным облздрава Волгограда, средняя продолжительность жизни людей, употребляющих спиртные напитки, на 10-15% ниже, чем у непьющих.

Именно поэтому медики вновь предупреждают, что не существует безопасных доз алкоголя. Каждый случай его потребления сопряжён с рисками для здоровья. Невозможно рекомендовать человеку какую-либо алкогольную продукцию, поскольку единственно безопасный градус — ноль.