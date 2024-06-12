Диетолог объяснил пользу индейки для здоровья

Врач Лушникова: в мясе индейки меньше жира, чем в говядине или свинине

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Ольги Лушниковой, мясо индейки является ценным для здоровья человека. В разговоре с NEWS. ru врач подчеркнула, что данный продукт обладает более нежной структурой, чем курица, и при этом в нём меньше жира, чем в говядине и свинине.

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"В индейке жира меньше, чем в говядине и свинине. Кроме того, по этому показателю индейка даже нежнее курицы, что делает продукт практически идеальным для людей, ведущих здоровый образ жизни, а также с проблемами с сердцем", — объяснила диетолог.

Диетолог Лушникова отметила, что индейка богата витаминами группы B, селеном, цинком и калием. Также она напомнила, что в данном виде мяса содержится аминокислота триптофан, являющаяся предшественником серотонина, отвечающего за эмоциональное состояние и сон.

Как заключила Лушникова, регулярное включение индейки в рацион может повысить содержание серотонина в организме и улучшить эмоциональный фон.