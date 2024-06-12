Врач прокомментировала заявления о том, что одна палочка картофеля фри равна выкуренной сигарете

Врач Павлова: сопоставление вреда для здоровья от картофеля фри и сигарет некорректно

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты исследования, согласно которым, один кусочек картофеля фри наносит организму столько же вреда, сколько выкуренная сигарета. Однако доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале развенчала это заблуждение, пояснив, что опасность исходит не от самого картофеля, а от масла, в котором он жарится.

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Как заявила доктор медицинских наук, ключевой момент в публикации — это наличие токсичных альдегидов в масле для обжаривания картошки, способных вызвать возникновение раковых и других опасных заболеваний.

"Хотелось бы напомнить, что альдегиды — это целый класс органических соединений. Поэтому говорить о том, что все они однозначно провоцируют онкологические заболевания, неправильно. Опасен формальдегид, один из представителей этого класса. Вот он очень токсичен, а не априори все альдегиды", — поясняет врач.

Специалист подчеркнула, что она вообще не сторонник жарки в масле, тем более во фритюре, но сравнивать это с колоссальным вредом курения неуместно. Она полагает, что если человек употребляет картофель фри изредка, например раз в полгода, с ним ничего страшного не произойдёт. Хотя это блюдо и нельзя считать полезным, оно всё же несравнимо по вреду с сигаретами, по мнению врача.

"Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри. Согласитесь, мало у кого картофель во фритюре присутствует в рационе на постоянке, а вот курят люди каждый день и очень много", — подытожила она.