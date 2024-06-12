Врач прокомментировала заявления о том, что одна палочка картофеля фри равна выкуренной сигарете

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Врач Павлова: сопоставление вреда для здоровья от картофеля фри и сигарет некорректно

1:42
Здоровье

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты исследования, согласно которым, один кусочек картофеля фри наносит организму столько же вреда, сколько выкуренная сигарета. Однако доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале развенчала это заблуждение, пояснив, что опасность исходит не от самого картофеля, а от масла, в котором он жарится.

Врач Павлова: сопоставление вреда для здоровья от картофеля фри и сигарет некорректно
Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как заявила доктор медицинских наук, ключевой момент в публикации — это наличие токсичных альдегидов в масле для обжаривания картошки, способных вызвать возникновение раковых и других опасных заболеваний.

"Хотелось бы напомнить, что альдегиды — это целый класс органических соединений. Поэтому говорить о том, что все они однозначно провоцируют онкологические заболевания, неправильно. Опасен формальдегид, один из представителей этого класса. Вот он очень токсичен, а не априори все альдегиды", — поясняет врач.

Специалист подчеркнула, что она вообще не сторонник жарки в масле, тем более во фритюре, но сравнивать это с колоссальным вредом курения неуместно. Она полагает, что если человек употребляет картофель фри изредка, например раз в полгода, с ним ничего страшного не произойдёт. Хотя это блюдо и нельзя считать полезным, оно всё же несравнимо по вреду с сигаретами, по мнению врача.

"Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри. Согласитесь, мало у кого картофель во фритюре присутствует в рационе на постоянке, а вот курят люди каждый день и очень много", — подытожила она.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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