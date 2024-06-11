Определено венерическое заболевание, которым можно заразиться через поцелуи

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Дерматолог Жовтан: сифилисом можно заразиться через поцелуи

1:02
Здоровье

Как сообщила дерматолог Наталия Жовтан, характерными симптомами сифилиса выступают язвочки и шанкры на теле, возникающие в областях контакта и проявляющиеся примерно через 3-4 недели.

Дерматолог Жовтан: сифилисом можно заразиться через поцелуи
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Сифилис проявляется язвочками или шанкрами в месте проникновения инфекции, в том числе на слизистой рта — недуг передаётся через поцелуи. Также на половых органах. Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения", — поделилась НАталия Жовтан в интервью для NEWS. ru.

Специалист также сообщила, что примерно через 6-7 недель на ладонях, ступнях и боках тела возникает сыпь. При этом сифилис не сопровождается зудом или лихорадкой, но могут отмечаться увеличенные лимфоузлы. Кроме того, специалист предупредила, что с этим заболеванием невозможно справиться самостоятельно, поэтому важно обратиться в кожно-венерологический диспансер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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