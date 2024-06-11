Опасно кровоизлиянием: врач предостерёг о скрытых рисках детских травм

Врач Кузьмин: детские травмы несут риск скрытых кровоизлияний

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дети подвержены частым травмам, и в этих случаях есть важные воспитательные моменты. Главное, чтобы повреждения не были серьёзными, иначе такое "воспитание" обойдётся им слишком дорого, предупредил врач-невролог Дмитрий Кузьмин из Видновской КБ, о чём сообщает портал Regions.

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Специалист рассказал о ситуации, когда на осмотр привезли месячного малыша, который не был пристёгнут к переноске — он упал лицом на асфальт. Ребёнку немедленно провели осмотр невролог и педиатр, выявив повреждённую слизистую рта и черепно-мозговую травму. Это потребовало госпитализации малыша вместе с матерью.

"Дело в том, что у детей частыми осложнениями механических травм являются отсроченные кровотечения из сосудов головного мозга. Это довольно серьёзная патология, которая может привести к самым печальным последствиям", — объяснил Дмитрий Кузьмин.

Как отметил специалист, у малышей центр тяжести смещён к голове, и они часто падают именно на неё. Опасность в том, что детский мозг пока не занимает всю черепную коробку и очень подвижен, поэтому при ударе в голову может возникнуть внутричерепное кровоизлияние. Даже если оно будет вовремя выявлено, сохраняется риск повышения внутричерепного давления, судорог на фоне повышенной температуры тела, головной боли и снижения адаптации к нагрузкам. Поэтому дети с закрытыми черепно-мозговыми травмами нуждаются в регулярных осмотрахневролога.