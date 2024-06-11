6 причин, почему стоит принимать пробиотики для похудения

Пробиотические добавки могут помочь в снижении веса

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

В процессе похудения вам может помочь приём пробиотических добавок. Однако не стоит забывать про правильное питание, качественный сон. Пробиотики являются ключом к достижению и поддержанию здорового веса

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

6 причин, почему стоит принимать пробиотики для похудения

1. Пробиотики могут помочь улучшить энергетический обмен и метаболизм глюкозы. Есть некоторые исследования, которые связывают определённые штаммы с улучшением энергетического метаболизма и обмена глюкозы. Штаммы, представляющие интерес, включают Lactobacillus acidophilus, Gasseri, Reuteri и Fermentum, а также бифидобактерии, включая B. longum, bifidum и infantis.

2. Пробиотики могут помочь улучшить работу кишечника. Нездоровая пищеварительная система приводит к дисбалансу кишечных микробов, и исследования показали, что этот дисбаланс может способствовать ожирению.

3. В сочетании с высококалорийной диетой с высоким содержанием жиров пробиотики могут помочь предотвратить появление лишнего веса. Одно исследование, опубликованное в журнале Obesity, показывает, что ежедневный прием добавок с пробиотиком может помочь защитить от увеличения веса, когда вы также придерживаетесь высококалорийной диеты с высоким содержанием жиров.

4. В сочетании с низкокалорийной диетой пробиотики могут помочь вам сбросить больше веса.

5. Другие исследования показывают, что пробиотики могут помочь в борьбе с ожирением, когда вы уравновешиваете два основных семейства полезных бактерий в кишечнике — бактероиды и фирмикуты.

6. Пробиотики способствуют ощущению сытости, что, в свою очередь, может заставить вас есть меньше.