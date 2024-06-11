Аллерголог Замышляева: в борьбе с тополиным пухом могут помочь солнцезащитные очки и оконные сетки

Россиянам рассказали, как помочь ребенку, когда в воздухе много тополиного пуха

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как помочь ребёнку, когда тополиный пух активно летает в воздухе, рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева.

Фото: commons.wikimedia.org by Уве Тобаэ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её словам, аллергия на тополиный пух встречается очень редко. Но он может переносить на себе высокую концентрацию аллергенов тех деревьев и трав, которые цветут с ним в одно время.

Врач посоветовала регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещении. Помочь в борьбе с тополиным пухом могут солнцезащитные очки, оконные сетки и смена уличной одежды по возвращению домой, сообщают "Вести Подмосковья”.