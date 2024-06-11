6 способов помочь себе, если сорвали голос

Как помочь травмированным связкам

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если случилось так, что вы сорвали голос, то лучше всего обратиться к врачу, правда иногда пострадавшим связкам можно оказать первую помощь и дома.

Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Во-первых, не разговаривайте. В первые часы после травмы лучше совсем не разговаривать, а общаться жестами или записками, так как велика вероятность заработать осложнения, если продолжить нагружать связки.

Во-вторых, обмотайте шею шарфом. Тёплый шерстяной шарф расслабит мышцы гортани. Если такого шарфа нет, можно взять любой из натуральных тканей, которые сохраняют тепло.

В-третьих, выпейте тёплый напиток. Чай с молоком, травяной чай с мёдом — это лучшие напитки при травме голосовых связок.

В-четвёртых, откажитесь от курения, алкоголя и кофе. Они иссушают горло.

В-пятых, питайтесь правильно. При такой травме лучше на время отказаться от острой и сильно солёной пищи. А также не есть такие продукты, как чипсы или сухарики, потому что их края могут повредить горло.

И, наконец, в-шестых, старайтесь избегать пыли и дыма в помещениях. Помимо этого, нужно сделать в своей квартире влажную уборку, чтобы снизить содержание вредных частиц в воздухе, сообщает Общественная Служба Новостей.