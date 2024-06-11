Daily Mail: рак толстой кишки в молодом возрасте может возникнуть по таким причинам, как неправильный рацион и малоподвижный образ жизни

Британский хирург назвал причины возникновения рака толстой кишки

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Хейни Юсеф из Великобритании рассказал, почему может возникнуть рак кишечника в молодом возрасте.

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По его словам, рак толстой кишки стали чаще диагностировать у пациентов младше 50 лет. Одна из причин этого — рацион питания, при котором существует недостаток клетчатки, зато присутствует много жиров, сахара и полуфабрикатов.

Ещё одна причина — малоподвижный образ жизни и лишний вес. Они нарушают работу иммунной систем и повышают уровень специфических гормонов роста, которые вызывают ускоренное деление, как нормальных, так и раковых клеток, пишет Daily Mail.

Следующая причина — генетическая предрасположенность. Высок риск возникновения рака толстой кишки при синдроме Линча и семейном аденоматозном полипозе.