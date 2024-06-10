Польза зелёного чая для здоровья: кому нельзя пить и в чём польза

Зелёный чай полезен для здоровья человека. Подробнее о его свойствах вы узнаете ниже.
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В чём польза зелёного чая для здоровья
Зелёный чай богат антиоксидантами и содержит аминокислоту, которая помогает человеку расслабиться и снять симптомы стресса. Благодаря напитку можно улучшить концентрацию внимания во время работы или учёбы.
Согласно исследованиям, зелёный чай снижает риск нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Антиоксиданты в составе помогают защитить клетки от разрушения и снизить риск хронических заболеваний.
Кроме того, напиток может помочь снизить риск заболевания костей — остеопороза. Антиоксиданты улучшают здоровье костей.
Кому нельзя пить зелёный чай
Не стоит часто пить зелёный чай, если вы страдаете анемией. Дело в том, что напиток мешает организму усваивать железо из пищи.
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