В Краснодарском регионе отмечается значительный рост жалоб на аллергии

ЦРПТ: спрос на антигистаминные препараты возрос на 41%

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С начала года было реализовано 169 000 упаковок лекарственных препаратов, что существенно превышает объёмы продаж в других регионах Южного федерального округа.

Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным, предоставленным пресс-центром Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в Краснодарском регионе за период с января по апрель 2024 года наблюдался рост спроса на аллергические лекарства на 41% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, Краснодарский край стал лидером по потреблению данных лекарственных препаратов, занимая 36% от общих продаж по Южному федеральному округу. На втором месте расположилась Ростовская область с долей в 20% от общего рынка подобных средств.

Суммарно в Южном федеральном округе с начала года было приобретено 169 000 упаковок лекарств от аллергии, что на 28% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. При этом средняя стоимость одной пачки составляет 470 рублей.