Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
Как вырастить крупные и крепкие кочаны капусты?
В Крыму осудили захватчиков российского судна: им дали 17 лет колонии
Врач Антипенко: китайские зубные пасты могут нанести вред зубам
Западная пресса под впечатлением от успехов правых и кризиса "центристов"
В Краснодарском регионе отмечается значительный рост жалоб на аллергии

ЦРПТ: спрос на антигистаминные препараты возрос на 41%

1:12
Здоровье

С начала года было реализовано 169 000 упаковок лекарственных препаратов, что существенно превышает объёмы продаж в других регионах Южного федерального округа.

ЦРПТ: спрос на антигистаминные препараты возрос на 41%
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным, предоставленным пресс-центром Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в Краснодарском регионе за период с января по апрель 2024 года наблюдался рост спроса на аллергические лекарства на 41% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, Краснодарский край стал лидером по потреблению данных лекарственных препаратов, занимая 36% от общих продаж по Южному федеральному округу. На втором месте расположилась Ростовская область с долей в 20% от общего рынка подобных средств.

Суммарно в Южном федеральном округе с начала года было приобретено 169 000 упаковок лекарств от аллергии, что на 28% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. При этом средняя стоимость одной пачки составляет 470 рублей.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Торецк будет окружён и взят. Это стало ясно после освобождения Новоалександровки Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Улыбка на миллион: секреты правильного ухода за зубами
В Казахстане "Яндекс.Такси" неприятно удивило попавшего в ДТП депутата
Как приготовить яичный соус
Автоюрист Славнов: "Фиксируйте повреждения на арендованном автомобиле заранее"
Названы идеальные для семьи с детьми породы кошек
Стали известны лидеры финала шоу "Сокровища императора"
Автоэксперт Родионов: машина может сгореть в жару из-за полного бака бензина
Почему опадают завязи у сливы и как решить проблему?
Роспотребнадзор: число заболевших коклюшем увеличилось в 7,6 раза
Ученые открыли новый способ левитации воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников