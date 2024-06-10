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Как родителям справляться со стрессом: эксперты дали простые и эффективные советы

Советы родителям, как справиться со стрессом

Здоровье

Стресс у родителей достаточно распространён. Поэтому важно научиться справляться со своими чувствами.

Советы родителям, как справиться со стрессом
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как справиться со стрессом в воспитании детей

Если вы испытываете стресс, не игнорируйте своё состояние. Обратитесь за помощью к друзьям или психологу, если вы чувствуете себя подавленными, апатичными, усталыми или раздражительными.

Важно поговорить с членами семьи о своих трудностях и стрессе. Не бойтесь просить помощи и поддержки у близких. Поговорите с другом или членом семьи, который может предложить поддержку или помощь.

Постарайтесь найти способы вовлечь своих детей в соответствующие их возрасту задачи дома. Например, это может быть небольшая помощь в уборке или приготовлении пищи. Вместе вам будет веселее и легче справляться с обязанностями. Совместные занятия — отличный способ сблизиться с ребенком, помочь ему развить навыки и снять с вас часть давления.

Если вы чувствуете сильный стресс в данный момент, глубоко дышите и сосчитайте до 10. Если есть возможность, уйдите в другую комнату на пару минут, чтобы успокоиться. Помните, что дыхательные техники могут помочь в стрессовых ситуациях.

Вы также можете улучшить своё состояние с помощью медитации, встреч с друзьями и заботы о себе. Важно радовать себя приятными вещами, гулять и заниматься любимыми увлечениями.

Например, вы можете посвятить себе хотя бы немного времени, пока другой человек присматривает за ребенком.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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