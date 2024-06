Как родителям справляться со стрессом: эксперты дали простые и эффективные советы

Стресс у родителей достаточно распространён. Поэтому важно научиться справляться со своими чувствами.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication