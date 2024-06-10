Как родителям справляться со стрессом: эксперты дали простые и эффективные советы

Стресс у родителей достаточно распространён. Поэтому важно научиться справляться со своими чувствами.
Если вы испытываете стресс, не игнорируйте своё состояние. Обратитесь за помощью к друзьям или психологу, если вы чувствуете себя подавленными, апатичными, усталыми или раздражительными.
Важно поговорить с членами семьи о своих трудностях и стрессе. Не бойтесь просить помощи и поддержки у близких. Поговорите с другом или членом семьи, который может предложить поддержку или помощь.
Постарайтесь найти способы вовлечь своих детей в соответствующие их возрасту задачи дома. Например, это может быть небольшая помощь в уборке или приготовлении пищи. Вместе вам будет веселее и легче справляться с обязанностями. Совместные занятия — отличный способ сблизиться с ребенком, помочь ему развить навыки и снять с вас часть давления.
Если вы чувствуете сильный стресс в данный момент, глубоко дышите и сосчитайте до 10. Если есть возможность, уйдите в другую комнату на пару минут, чтобы успокоиться. Помните, что дыхательные техники могут помочь в стрессовых ситуациях.
Вы также можете улучшить своё состояние с помощью медитации, встреч с друзьями и заботы о себе. Важно радовать себя приятными вещами, гулять и заниматься любимыми увлечениями.
Например, вы можете посвятить себе хотя бы немного времени, пока другой человек присматривает за ребенком.
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