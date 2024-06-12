Аллерголог предупредила о рисках, связанных со скрытой непереносимостью молока

По словам врача-аллерголога-иммунолога Натальи Татаурщиковой, молоко способно вызывать у человека скрытую непереносимость.
По словам специалиста, молоко является одним из наиболее популярных продуктов, провоцирующих скрытую пищевую непереносимость. Так, даже при отсутствии выраженной аллергической реакции, у человека с повышенной чувствительностью к молоку могут проявляться такие симптомы, как тошнота, нарушения работы желудка, вялость и прочие.
Как отмечает специалист, скрытая непереносимость не менее опасна, чем явная аллергическая реакция. Помимо молока, Татаурщикова также назвала среди продуктов, способных вызывать подобные состояния, пшеницу, орехи и морепродукты, сообщает "Чемпионат".
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