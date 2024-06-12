Врач дал рекомендации, как следует действовать в случае, если в глаза попал песок

Врач Неронов: не стоит тереть глаза

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с РИАМО отметил, что при попадании песка в глаза следует держать их закрытыми, а не тереть, поскольку обычно песчинки самостоятельно выходят вместе со слезами.

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Как пояснил медик, песчаные частицы, взметённые в воздух, способны попасть в глаза, вызывая микротравмы и раздражение слизистой. При этом ни в коем случае нельзя тереть глаз, следует лишь держать его плотно закрытым.

По словам врача, если тереть глаза, песок может попасть под веко, на конъюнктиву, что приведёт к болевым ощущениям и давлению. Если на поверхности глаза видны песчинки, их можно аккуратно удалить кончиком чистого носового платка или марли, сообщил Неронов. Тем не менее, при покраснении конъюнктивы и слезотечении рекомендуется обратиться к специалисту. Более того, инфекционист заявил, что ни в коем случае нельзя прикасаться к глазам грязными руками.