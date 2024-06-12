Врач рассказал, какими последствиями грозит чрезмерное потребление пива

Гастроэнтеролог Белоусов: злоупотребление пивом увеличивает риск переломов

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов сообщил РИАМО, что избыточное потребление пива может быть связано с повышенным риском ожирения, диабета, гипертонии и переломов.

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"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", — поделился Евгений Белоусов.

Продолжительное злоупотребление любыми алкогольными напитками увеличивает вероятность появления рака слизистой оболочки рта, горла, пищевода, молочных желез и печени.

Кроме того, врач отметил негативное воздействие пива на печень — основной орган, отвечающий за метаболизм алкоголя. Не только этиловый спирт, но и другие компоненты пива могут повышать риск развития гепатита, жировой болезни печени и цирроза.

Кроме того, алкоголь оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему, что может привести к снижению скорости реакции, нарушениям сна и координации движений.