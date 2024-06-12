Специалисты объяснили, почему грозы могут быть причиной головных болей

Раскаты грома не только предупреждают о надвигающейся грозе, но и могут предвещать возникновение сильных головных болей.
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании указывают на наличие взаимосвязи между погодой и здоровьем человека.
Люди, предрасположенные к головным болям, могут ощущать повышенный дискомфорт во время периодов высокой влажности, повышения температуры и сильного ветра. По мнению экспертов, перепады атмосферного давления, часто сопутствующие погодным изменениям, способны вызывать химические и электрические изменения в мозге человека.
Резкие изменения погоды могут вызывать раздражение нервной системы, что, в свою очередь, ведёт к возникновению головных болей. Такие приступы могут длиться от получаса до нескольких часов.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?