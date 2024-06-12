Специалисты объяснили, почему грозы могут быть причиной головных болей

Скачки атмосферного давления могут провоцировать химические изменения в мозге

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раскаты грома не только предупреждают о надвигающейся грозе, но и могут предвещать возникновение сильных головных болей.

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Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании указывают на наличие взаимосвязи между погодой и здоровьем человека.

Люди, предрасположенные к головным болям, могут ощущать повышенный дискомфорт во время периодов высокой влажности, повышения температуры и сильного ветра. По мнению экспертов, перепады атмосферного давления, часто сопутствующие погодным изменениям, способны вызывать химические и электрические изменения в мозге человека.

Резкие изменения погоды могут вызывать раздражение нервной системы, что, в свою очередь, ведёт к возникновению головных болей. Такие приступы могут длиться от получаса до нескольких часов.