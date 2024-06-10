Врач раскрыл один из малочисленных плюсов потребления пива

Врач Белоусов: у некоторых людей пиво способно стимулировать аппетит

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил, что у отдельных людей пиво может улучшать аппетит.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отметил специалист, исследования показывают, что нефильтрованный ячмень, входящий в состав пива, может оказывать благоприятное воздействие на кишечную микрофлору. Вместе с тем следует помнить, что небольшое количество этого напитка не опасно для печени, но повышенное потребление алкоголя в любом виде чревато нарушением её функций и возникновением жировой дистрофии.

"При этом минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита", — подчеркнул специалист в интервью для РИАМО.

Помимо этого, специалист отметил, что злоупотребление пивом способно усилить пищеварительные расстройства, такие как вздутие, изжога, рвота и диарея.