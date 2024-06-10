Врач раскрыл один из малочисленных плюсов потребления пива

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил, что у отдельных людей пиво может улучшать аппетит.
Как отметил специалист, исследования показывают, что нефильтрованный ячмень, входящий в состав пива, может оказывать благоприятное воздействие на кишечную микрофлору. Вместе с тем следует помнить, что небольшое количество этого напитка не опасно для печени, но повышенное потребление алкоголя в любом виде чревато нарушением её функций и возникновением жировой дистрофии.
"При этом минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита", — подчеркнул специалист в интервью для РИАМО.
Помимо этого, специалист отметил, что злоупотребление пивом способно усилить пищеварительные расстройства, такие как вздутие, изжога, рвота и диарея.
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