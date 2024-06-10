Аллан Манделл предложил 1 эффективный способ снять раздражение и сухость глаз

1 простой способ избавиться от сухости глаз

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухость глаз довольно частая проблема, при которой человек чувствует дискомфорт, раздражение или нечёткость зрения.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Аллан Манделл предлагает очень простое решение этой проблемы. Нужно поморгать глазами в течение 1 минуты — это облегчит симптомы сухости глаз.

Он пояснил, что из-за того, что мы много времени проводим перед экранами гаджетов, мы меньше моргаем, это вызывает сухость и раздражение глаз. Он предположил, что выполнение упражнений на моргание равномерно распределит слёзы по поверхности, предотвращая сухость и дискомфорт, пишет News18.com.

"Осторожно закройте глаза на несколько секунд. Откройте их, широко откройте. Быстро моргайте. Просто начните моргать, стимулируя выработку слёз, чтобы ваши глаза хорошо смазывались”, — сказал он.