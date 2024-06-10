Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре "Модерн" 15 июня покажут премьеру уходящего сезона
Топ 3 самых добрых пород кошек
Ушёл из жизни журналист Александр Малютин
Швейцер: никакого политического веса "мирная конференция" по Украине иметь не будет
"Сравни": нарушение сроков оказания услуг по ОМС карается законом
Алексей Гаврилов может вернуться в сериал "Универ"
Тренер Аленичев: пока за "Зенит" играют бразильцы, шансов у российских команд нет
Названы главные признаки, говорящие о приближении смерти человека
Эксперты рассказали, как научить собаку команде "голос"
Врач предостерегла о негативном воздействии ржавой воды на волосы и кожу

Врач Ощепкова: ржавая вода спровоцирует проблемы с волосами и кожей

1:21
Здоровье

Как пояснила врач-косметолог Виктория Ощепкова, употреблять ржавую воду и допускать её контакт с кожей и волосами не стоит, поскольку это может вызвать ряд проблем, сообщает Газета.Ru.

По словам медика, при контакте с кожным покровом человека данная жидкость может вызвать раздражение, пересушивание и дерматит как аллергическую реакцию. Железо, присутствующее в ней, может привести к изменению цвета кожи, засорению сальных протоков, что повлечёт за собой появление угрей и даже воспалений.

Ржавая вода также может повлиять на волосы, изменяя их цвет, а также делая более ломкими и сухими, особенно это относится к окрашенным волосам. Помимо этого, присутствующие в ней металлы хорошо усваиваются кожей головы, что приводит к потере блеска волос и оказывает негативное воздействие на их состояние.

"Для предотвращения негативных последствий от воздействия ржавой воды на кожу и волосы можно установить фильтр для воды, который удаляет из неё металлы и другие загрязнения. Также для ухода за кожей и волосами можно использовать специальные средства, которые помогут увлажнить и защитить их от воздействия вредных веществ", — подытожила Виктория Ощепкова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Готовим дома сырное суфле: простая запеканка
Дочь рэпера Тимати Алиса дебютировала в сериале
Три важных условия цветения гортензии
Бразилия увеличивает экспорт кофе в РФ
Эксперт предрекла повышение курса рубля
"За рулём" назвал 4 способа определить, что пора менять масло в моторе
Названы четыре шага для возрождения промышленности Донбасса
Вратарь Песьяков признался, что никогда не выбирал отпуск дороже миллиона
Денис Матросов: отношения Анастасии Заворотнюк и её мужа не изменила болезнь актрисы
Эксперты назвали ошибки, которые нельзя допускать с кошкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников