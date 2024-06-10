Врач предостерегла о негативном воздействии ржавой воды на волосы и кожу

Врач Ощепкова: ржавая вода спровоцирует проблемы с волосами и кожей

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как пояснила врач-косметолог Виктория Ощепкова, употреблять ржавую воду и допускать её контакт с кожей и волосами не стоит, поскольку это может вызвать ряд проблем, сообщает Газета.Ru.

По словам медика, при контакте с кожным покровом человека данная жидкость может вызвать раздражение, пересушивание и дерматит как аллергическую реакцию. Железо, присутствующее в ней, может привести к изменению цвета кожи, засорению сальных протоков, что повлечёт за собой появление угрей и даже воспалений.

Ржавая вода также может повлиять на волосы, изменяя их цвет, а также делая более ломкими и сухими, особенно это относится к окрашенным волосам. Помимо этого, присутствующие в ней металлы хорошо усваиваются кожей головы, что приводит к потере блеска волос и оказывает негативное воздействие на их состояние.