Эндокринолог раскрыла, какие арбузы и дыни лучше не покупать

Врач Кузнецова: ранний урожай арбузов и дынь представляет критическую опасность

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как рассказала эндокринолог Анна Кузнецова в беседе с порталом Regions. ru, арбузы и дыни из раннего урожая представляют собой значительную опасность.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист пояснила, что данные продукты опасны из-за наличия большого количества нитратов, которыми их обрабатывают для ускорения созревания. У таких арбузов и дынь мякоть теряет свойственную им зернистость и становится гладкой, также отсутствует типичный для этих культур запах. Такие плоды также можно распознать по коричневым прожилкам в мякоти, отсутствию должной упругости и дряблой консистенции.

"Если вы обнаружили в приобретённом бахчевом хотя бы один из таких признаков, воздержитесь от употребления его в пищу", — поделилась Анна Кузнецова.

Помимо этого, специалист рекомендовала воздерживаться от приобретения арбузов и дынь с признаками порчи или повреждений. По её словам, в мякоти таких плодов микробы размножаются очень активно, что в дальнейшем может привести к пищевому отравлению или инфекционному заболеванию после их употребления.