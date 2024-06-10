ВОЗ предупредила о перспективе новой пандемии из-за "болезни Х"

ВОЗ: после COVID-19 мир должен подготовиться к возможной пандемии "болезни Х"

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как заявил Батыр Бердыклычев, глава российского представительства ВОЗ, в кулуарах ПМЭФ, возникновение новой "болезни X" после пандемии COVID-19 — лишь вопрос времени, и необходимо, чтобы мир готовился к ней.

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"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета", — цитирует ТАСС слова Батыра Бердыклычева.

Как отметил представитель ВОЗ в России, определение точной даты появления пандемии практически не представляется возможным. Однако, по словам специалиста, большинство учёных сходятся во мнении, что реальная опасность существует, и к ней нужно быть готовыми.

По словам Бердыклычева, подготовка к подобной угрозе состоит в изучении свойств вируса и его воздействия на организм, разработке вакцины, диагностических средств и лекарственных препаратов. Представитель ВОЗ подчеркнул, что система здравоохранения РФ хорошо готова к возможным ситуациям, но нельзя терять бдительность. При этом он уточнил, что "болезнь Х" — это обобщающее понятие, и такая болезнь реально не существует.