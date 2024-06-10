Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгадана пятидесятилетняя загадка медленного течения полярного льда на Марсе
Cпред из козьего сыра: вкусная намазка на хлеб
Чем подкормить лук в течение сезона?
Актриса Мария Кожевникова рассказала, что её покусала собака
Кинологи рассказали, почему собаки не любят обниматься
Тренер Назаров назвал антироссийские санкции в спорте "путём в никуда"
Первый проект "Союзмультфильма" показали в честь дня рождения студии
Как в России жить на 20 тысяч в месяц
США наврали, что сбили своим Patriot российский военный самолёт А-50
Эксперт раскрыл, целесообразна ли замена хлеба хлебцами для худеющих

Технолог Бурматнов: не стоит чрезмерно демонизировать хлеб

1:45
Здоровье

Хлебцы часто представляют как более полезные, малокалорийные и витаминизированные в виде альтернативы привычному хлебу. О различиях между ними рассказал Валерий Бурматнов, преподаватель кафедры технологий зерна, хлебопекарных и кондитерских изделий Российского биотехнологического университета, сообщает Газета. Ru.

Технолог Бурматнов: не стоит чрезмерно демонизировать хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Различают два типа хлебцев: выпечные и экструзионные. Первые изготавливаются посредством раскатывания теста, в то время как вторые производятся с использованием экструзионного принципа, подобно приготовлению попкорна.

"Калорийность выпечных хлебцев составляет примерно 300 килокалорий на 100 граммов, а калорийность ржаного хлеба — 165 килокалорий на 100 граммов. Другой вопрос: в каком количестве употреблять тот или иной продукт. Хлебцы более лёгкие, для перекуса достаточно съесть одну-две пластины, это 5-10 граммов. Средний же кусок хлеба — это 25-35 граммов", — поделился специалист.

Чтобы найти действительно полезные хлебцы, необходимо обращать внимание на их состав — в них не должно быть сахара, соли, маргарина, консервантов и усилителей вкуса. Оптимальный состав предполагает наличие цельнозерновой муки или цельных зерён, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.

Специалист заключил, что обычный хлеб не стоит демонизировать в чрезмерной степени. Это не столь высококалорийный продукт, как принято полагать. Например, в 100 граммах белого пшеничного хлеба содержится около 250 калорий.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Готовим шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии
Четыре продукта для домашнего ухода, которые способны заменить визит к косметологу
Дибров рассказал, как сохранить страсть в супружеских отношениях
Основные болезни огурцов и методы их лечения
Марш иноагентов Mary Kay, Avon, Oriflame
При заливе бензина АИ-92 турбомотор выйдет из строя
Эксперты ответили, как кошка будет мстить за обиду
Роскачество советует сравнивать цены на ОСАГО, чтобы сэкономить на полисе
Канадский игрок "Динамо" Пакетт собирается получить российское гражданство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников