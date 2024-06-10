Эксперт раскрыл, целесообразна ли замена хлеба хлебцами для худеющих

Хлебцы часто представляют как более полезные, малокалорийные и витаминизированные в виде альтернативы привычному хлебу. О различиях между ними рассказал Валерий Бурматнов, преподаватель кафедры технологий зерна, хлебопекарных и кондитерских изделий Российского биотехнологического университета, сообщает Газета. Ru.
Различают два типа хлебцев: выпечные и экструзионные. Первые изготавливаются посредством раскатывания теста, в то время как вторые производятся с использованием экструзионного принципа, подобно приготовлению попкорна.
"Калорийность выпечных хлебцев составляет примерно 300 килокалорий на 100 граммов, а калорийность ржаного хлеба — 165 килокалорий на 100 граммов. Другой вопрос: в каком количестве употреблять тот или иной продукт. Хлебцы более лёгкие, для перекуса достаточно съесть одну-две пластины, это 5-10 граммов. Средний же кусок хлеба — это 25-35 граммов", — поделился специалист.
Чтобы найти действительно полезные хлебцы, необходимо обращать внимание на их состав — в них не должно быть сахара, соли, маргарина, консервантов и усилителей вкуса. Оптимальный состав предполагает наличие цельнозерновой муки или цельных зерён, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.
Специалист заключил, что обычный хлеб не стоит демонизировать в чрезмерной степени. Это не столь высококалорийный продукт, как принято полагать. Например, в 100 граммах белого пшеничного хлеба содержится около 250 калорий.
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