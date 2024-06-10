Россиянам раскрыли, от каких зубных паст рекомендуется воздержаться

Как пояснил врач-стоматолог общей практики и медицинский эксперт Алексей Антипенко в эфире радио Sputnik, для обеспечения надлежащего гигиенического ухода за полостью рта важно правильно выбирать инструменты, избегая при этом слишком жёстких или слишком мягких зубных щёток.
"Я рекомендую щётки средней жёсткости, потому что жёсткие будут истончать десну, вызывать стирание эмали. А мягкие практически не производят чистящего действия. Пациентам, у которых есть пломбы, коронки или виниры, категорически не рекомендую звуковые и ультразвуковые щётки. Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений каких-то фиксирующих компонентов", — поделился Алексей Антипенко.
Также специалист предостерёг от применения зубных паст, в составе которых неясны компоненты. Он посоветовал для детей старше 6 лет и взрослых отдавать предпочтение пастам с фтором, а азиатские пасты лучше не использовать, так как некоторые из них содержат подкисленный фторид, способный разъедать "даже керамику".
После чистки зубов с применением фторсодержащей пасты не стоит сразу интенсивно полоскать рот. Необходимо дать времени сформироваться защитному слою на поверхности зубов, а также позволить минералам впитаться в зубную эмаль, что занимает 30-60 минут. Кроме того, эксперт не рекомендует использовать зубочистки, особенно при наличии имплантов, коронок или виниров, вместо этого лучше применять ирригаторы и межзубные щетки. Также полезно использовать вощёные зубные нити с содержанием фтора.
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