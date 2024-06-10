Россиянам раскрыли, от каких зубных паст рекомендуется воздержаться

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Врач Антипенко: китайские зубные пасты могут нанести вред зубам

1:44
Здоровье

Как пояснил врач-стоматолог общей практики и медицинский эксперт Алексей Антипенко в эфире радио Sputnik, для обеспечения надлежащего гигиенического ухода за полостью рта важно правильно выбирать инструменты, избегая при этом слишком жёстких или слишком мягких зубных щёток.

Врач Антипенко: китайские зубные пасты могут нанести вред зубам
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

"Я рекомендую щётки средней жёсткости, потому что жёсткие будут истончать десну, вызывать стирание эмали. А мягкие практически не производят чистящего действия. Пациентам, у которых есть пломбы, коронки или виниры, категорически не рекомендую звуковые и ультразвуковые щётки. Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений каких-то фиксирующих компонентов", — поделился Алексей Антипенко.

Также специалист предостерёг от применения зубных паст, в составе которых неясны компоненты. Он посоветовал для детей старше 6 лет и взрослых отдавать предпочтение пастам с фтором, а азиатские пасты лучше не использовать, так как некоторые из них содержат подкисленный фторид, способный разъедать "даже керамику".

После чистки зубов с применением фторсодержащей пасты не стоит сразу интенсивно полоскать рот. Необходимо дать времени сформироваться защитному слою на поверхности зубов, а также позволить минералам впитаться в зубную эмаль, что занимает 30-60 минут. Кроме того, эксперт не рекомендует использовать зубочистки, особенно при наличии имплантов, коронок или виниров, вместо этого лучше применять ирригаторы и межзубные щетки. Также полезно использовать вощёные зубные нити с содержанием фтора.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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