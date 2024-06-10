DailyStar: окулист Джози Форте назвала признаки ухудшения зрения

Окулист Джози Форте, стаж работы которой более 20 лет, утверждает, что после 40 лет в хрусталике глаза начинаются возрастные изменения, сообщает DailyStar.
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
"Большинство из нас с возрастом будут испытывать некоторые последствия пресбиопии из-за едва заметных изменений в хрусталике нашего глаза. Однако на самом деле это не повод для беспокойства и это очень распространённое явление, начиная с 40-летнего возраста” — заявляет она.
Вот главные признаки того, что зрение начало ухудшаться:
вы держите меню или небольшой текст подальше, чтобы их было лучше видно;
вы увеличиваете масштаб изображения на телефоне или размер шрифта, чтобы лучше читать;
ваши близкие замечают, что вы странно выглядите, когда пытаетесь что-то прочесть;
вам требуется более яркое освещение для чтения;
вы прищуриваетесь для фокусировки на объектах;
у вас наблюдается перенапряжение глаз или появляются головные боли после чтения.
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.