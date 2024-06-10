DailyStar: окулист Джози Форте назвала признаки ухудшения зрения

6 признаков, что у вас начало ухудшаться зрение

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Окулист Джози Форте, стаж работы которой более 20 лет, утверждает, что после 40 лет в хрусталике глаза начинаются возрастные изменения, сообщает DailyStar.

Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Большинство из нас с возрастом будут испытывать некоторые последствия пресбиопии из-за едва заметных изменений в хрусталике нашего глаза. Однако на самом деле это не повод для беспокойства и это очень распространённое явление, начиная с 40-летнего возраста” — заявляет она.

Вот главные признаки того, что зрение начало ухудшаться:

вы держите меню или небольшой текст подальше, чтобы их было лучше видно;

вы увеличиваете масштаб изображения на телефоне или размер шрифта, чтобы лучше читать;

ваши близкие замечают, что вы странно выглядите, когда пытаетесь что-то прочесть;

вам требуется более яркое освещение для чтения;

вы прищуриваетесь для фокусировки на объектах;

у вас наблюдается перенапряжение глаз или появляются головные боли после чтения.