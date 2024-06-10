Офтальмолог Коновалов: утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина

Назван способ взбодриться с утра без кофе

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказал о способе, который поможет взбодриться утром даже лучше, чем кофе.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Оказывается, что это очень просто и знакомо всем ещё с детства, и это — утренняя зарядка.

"Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина", — уверен врач.

Он призвал всех делать с утра зарядку не только для того, чтобы взбодриться, но и потому что физическая нагрузка улучшает память и концентрацию внимания.