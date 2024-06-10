Офтальмолог Коновалов: утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказал о способе, который поможет взбодриться утром даже лучше, чем кофе.
Оказывается, что это очень просто и знакомо всем ещё с детства, и это — утренняя зарядка.
"Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина", — уверен врач.
Он призвал всех делать с утра зарядку не только для того, чтобы взбодриться, но и потому что физическая нагрузка улучшает память и концентрацию внимания.
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