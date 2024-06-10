Journal of Clinical Investigation: новое открытие американских учёных, возможно, сможет помочь в лечении врождённых пороков сердца и последствий инфаркта

Учёные из Детского научно-исследовательского института Стэнли Манна (США) совершили открытие в регенерации повреждённых клеток мышцы сердца у мышей. Возможно, это поможет в лечении врождённых пороков сердца и последствий инфаркта.
Исследование проходило под руководством доктора Пола Шумакера. В ходе эксперимента выяснилось, что ингибирование гена UQCRFS1 стимулирует взрослые кардиомиоциты возвращаться в состояние, схожее с эмбриональным. В итоге они регенерируют и используют глюкозу так же, как эмбриональные клетки.
Учёные хотят использовать такой подход в лечении синдрома гипоплазии левых отделов сердца (HLHS) у детей, а также при восстановлении повреждений сердца. Сейчас Шумакер со своей командой учёных ищут лекарства, которые смогут сымитировать эту генетическую манипуляцию, пишет Journal of Clinical Investigation.
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