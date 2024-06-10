Эти признаки говорят об обезвоживании: на что нужно обратить внимание

Водный баланс рассчитывается по формуле: количество выделяемой мочи делим на количество выпитой/введённой жидкости и умножаем на 100.
Если количество выделяемой мочи составляет более 80%, водный баланс считается положительным, если менее 80% — отрицательным.
Характерные признаки обезвоживания: головокружение, галлюцинации, пониженное артериальное давление, запавшие глаза, учащенное дыхание, мраморная и холодная кожа.
Обезвоживание возникает, когда организму не хватает воды, необходимой для эффективного функционирования. Вы можете обезвоживаться из-за потери слишком большого количества воды или недостаточного восполнения потерянной воды.
Чтобы восстановить водный баланс летом, нужно увеличить количество выпиваемой воды, добавить в рацион натуральные соки, некрепкий чай, морсы и коктейли.
Важно отказаться от газировки, кофеина и алкоголя — они только активнее выводят влагу из организма.
Если вы пьёте недостаточно воды, у вас могут возникнуть непроизвольные судороги, сухость во рту, глазах, горле. Когда в организме достаточно воды, все слизистые оболочки хорошо увлажняются.
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