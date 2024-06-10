Улучшаем состояние волос и кожи при помощи арахиса: чем ещё полезен орех

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Арахис способен нормализовать уровень женских гормонов

1:10
Здоровье

Арахис содержит антиоксиданты — вещества, которые борются с опасными свободными радикалами.

Арахис способен нормализовать уровень женских гормонов
Фото: creativecommons.org by Abhay iari is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Польза и вред арахиса

Арахис богат аминокислотами — строителями новых клеток, витаминами — Е, В3, РР, участвующими в обменных процессах иммунной системы.

Добавив в свой рацион арахис, можно улучшить состояние волос, ногтевой пластины, кожи. Регулярное употребление горсти орехов нормализует уровень гормонов в женском организме.

Среди полезных свойств также стоит отметить улучшение функционирования мочеполовой системы. Употребление арахиса способствует восстановлению клеток, повышает иммунитет и работоспособность, укрепляет сосуды, снижает последствия стресса.

Кроме того, арахис активизирует борьбу организма со свободными радикалами (клетками, разрушающими другие клетки), улучшает работу мозга и укрепляет память.

Людям, страдающим артрозом, артритом, подагрой, нарушением работы печени и поджелудочной железы, следует употреблять арахис с осторожностью.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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