Улучшаем состояние волос и кожи при помощи арахиса: чем ещё полезен орех

Арахис способен нормализовать уровень женских гормонов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арахис содержит антиоксиданты — вещества, которые борются с опасными свободными радикалами.

Фото: creativecommons.org by Abhay iari is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Польза и вред арахиса

Арахис богат аминокислотами — строителями новых клеток, витаминами — Е, В3, РР, участвующими в обменных процессах иммунной системы.

Добавив в свой рацион арахис, можно улучшить состояние волос, ногтевой пластины, кожи. Регулярное употребление горсти орехов нормализует уровень гормонов в женском организме.

Среди полезных свойств также стоит отметить улучшение функционирования мочеполовой системы. Употребление арахиса способствует восстановлению клеток, повышает иммунитет и работоспособность, укрепляет сосуды, снижает последствия стресса.

Кроме того, арахис активизирует борьбу организма со свободными радикалами (клетками, разрушающими другие клетки), улучшает работу мозга и укрепляет память.

Людям, страдающим артрозом, артритом, подагрой, нарушением работы печени и поджелудочной железы, следует употреблять арахис с осторожностью.