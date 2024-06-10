Не только кофе: названы альтернативные источники кофеина, которые помогут взбодриться

Миллионы людей пьют кофе, чтобы проснуться утром — это идеальный источник кофеина. Между тем кофеин можно найти и в других продуктах, и вы также можете использовать их, чтобы оставаться энергичным в течение дня.
Давайте узнаем больше об альтернативных источниках кофеина.
Чай, будь то чёрный или зелёный, содержит кофеин. Чёрный чай, как правило, имеет более высокое содержание кофеина, чем зелёный или травяной чай.
Многие газированные напитки содержат кофеин. Проверьте этикетки, чтобы узнать содержание кофеина.
Шоколад, особенно тёмный, содержит кофеин. Количество варьируется в зависимости от вида и процентного содержания какао в шоколаде.
Гуарана — это растение, которое производит семена с высоким содержанием кофеина. Эти семена иногда используются в энергетических напитках и добавках.
Некоторые виды мороженого и десертов, особенно со вкусом шоколада, могут содержать кофеин.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.