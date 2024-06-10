Не только кофе: названы альтернативные источники кофеина, которые помогут взбодриться

Чёрный чай и шоколад могут заменить кофе по содержанию кофеина

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей пьют кофе, чтобы проснуться утром — это идеальный источник кофеина. Между тем кофеин можно найти и в других продуктах, и вы также можете использовать их, чтобы оставаться энергичным в течение дня.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Давайте узнаем больше об альтернативных источниках кофеина.

Чай

Чай, будь то чёрный или зелёный, содержит кофеин. Чёрный чай, как правило, имеет более высокое содержание кофеина, чем зелёный или травяной чай.

Газированные напитки

Многие газированные напитки содержат кофеин. Проверьте этикетки, чтобы узнать содержание кофеина.

Шоколад

Шоколад, особенно тёмный, содержит кофеин. Количество варьируется в зависимости от вида и процентного содержания какао в шоколаде.

Семена гуараны

Гуарана — это растение, которое производит семена с высоким содержанием кофеина. Эти семена иногда используются в энергетических напитках и добавках.

Мороженое и десерты

Некоторые виды мороженого и десертов, особенно со вкусом шоколада, могут содержать кофеин.