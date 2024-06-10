Что полезнее для здоровья: цветная капуста или брокколи? Мнение диетологов

Цветная капуста укрепляет иммунитет и содержит много витаминов и микроэлементов: магний, калий, железо, кальций. Фолиевая кислота в её составе полезна для нервной системы.
Благодаря тому, что цветная капуста содержит меньше грубой клетчатки, чем белокочанная, она лучше подходит для питания людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также для детского питания, так как легко переваривается и усваивается.
Она стимулирует иммунную систему. Цветная капуста укрепляет иммунитет и содержит много витаминов и микроэлементов: магний, калий, железо, кальций. В 100 г этого продукта содержится 100% суточной нормы витамина С.
Цветная капуста менее калорийна, но также содержит немного больше сахара.
Цветная капуста лучше подходит для низкокалорийных, обезжиренных и низкоуглеводных диет. Однако брокколи богаче многими необходимыми витаминами и минералами.
Оба крестоцветных овоща подходят для диеты с низким гликемическим индексом.
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