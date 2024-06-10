Что полезнее для здоровья: цветная капуста или брокколи? Мнение диетологов

Цветная капуста укрепляет иммунитет и нервную систему

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цветная капуста укрепляет иммунитет и содержит много витаминов и микроэлементов: магний, калий, железо, кальций. Фолиевая кислота в её составе полезна для нервной системы.

Фото: flickr.com by McKay Savage is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кому полезно есть цветную капусту

Благодаря тому, что цветная капуста содержит меньше грубой клетчатки, чем белокочанная, она лучше подходит для питания людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также для детского питания, так как легко переваривается и усваивается.

Она стимулирует иммунную систему. Цветная капуста укрепляет иммунитет и содержит много витаминов и микроэлементов: магний, калий, железо, кальций. В 100 г этого продукта содержится 100% суточной нормы витамина С.

Что лучше: брокколи или цветная капуста

Цветная капуста менее калорийна, но также содержит немного больше сахара.

Цветная капуста лучше подходит для низкокалорийных, обезжиренных и низкоуглеводных диет. Однако брокколи богаче многими необходимыми витаминами и минералами.

Оба крестоцветных овоща подходят для диеты с низким гликемическим индексом.