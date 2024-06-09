Как стресс влияет на внешность: эксперты назвали главные последствия

Стресс является частью жизни практически каждого человека. Иногда хронический стресс приводит к неприятным последствиям.
Стресс часто оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Стресс может ухудшить состояние вашей кожи, волос и ногтей и привести к обострению акне.
Кроме того, частые беспокойства и повышенный уровень тревожности могут спровоцировать возникновение кожных заболеваний. Например, может появиться лишай, псориаз или экзема.
Гормоны стресса блокируют выработку коллагена и эластина. Эти вещества делают кожу человека упругой, молодой, сияющей и увлажнённой.
Поэтому стресс приводит к преждевременному старению кожи человека, сухости и появлению морщин. Часто из-за стресса ухудшается состояние ногтей и появляется такая проблема, как выпадение волос.
Чтобы быстро справиться со стрессом, важно уметь расслабляться. Помочь в этом могут релаксационные практики — медитация, массаж, водные процедуры.
Важно уметь контролировать стресс и справляться с негативом, чтобы оставаться молодым и здоровым человеком.
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