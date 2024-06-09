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Как стресс влияет на внешность: эксперты назвали главные последствия

Стресс способен привести к преждевременному старению

1:23
Здоровье

Стресс является частью жизни практически каждого человека. Иногда хронический стресс приводит к неприятным последствиям.

Стресс способен привести к преждевременному старению
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как стресс влияет на внешность человека

Стресс часто оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Стресс может ухудшить состояние вашей кожи, волос и ногтей и привести к обострению акне.

Кроме того, частые беспокойства и повышенный уровень тревожности могут спровоцировать возникновение кожных заболеваний. Например, может появиться лишай, псориаз или экзема.

Гормоны стресса блокируют выработку коллагена и эластина. Эти вещества делают кожу человека упругой, молодой, сияющей и увлажнённой.

Поэтому стресс приводит к преждевременному старению кожи человека, сухости и появлению морщин. Часто из-за стресса ухудшается состояние ногтей и появляется такая проблема, как выпадение волос.

Как быстро справиться со стрессом

Чтобы быстро справиться со стрессом, важно уметь расслабляться. Помочь в этом могут релаксационные практики — медитация, массаж, водные процедуры.

Важно уметь контролировать стресс и справляться с негативом, чтобы оставаться молодым и здоровым человеком.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
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Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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