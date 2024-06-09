Как стресс влияет на внешность: эксперты назвали главные последствия

Стресс способен привести к преждевременному старению

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс является частью жизни практически каждого человека. Иногда хронический стресс приводит к неприятным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как стресс влияет на внешность человека

Стресс часто оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Стресс может ухудшить состояние вашей кожи, волос и ногтей и привести к обострению акне.

Кроме того, частые беспокойства и повышенный уровень тревожности могут спровоцировать возникновение кожных заболеваний. Например, может появиться лишай, псориаз или экзема.

Гормоны стресса блокируют выработку коллагена и эластина. Эти вещества делают кожу человека упругой, молодой, сияющей и увлажнённой.

Поэтому стресс приводит к преждевременному старению кожи человека, сухости и появлению морщин. Часто из-за стресса ухудшается состояние ногтей и появляется такая проблема, как выпадение волос.

Как быстро справиться со стрессом

Чтобы быстро справиться со стрессом, важно уметь расслабляться. Помочь в этом могут релаксационные практики — медитация, массаж, водные процедуры.

Важно уметь контролировать стресс и справляться с негативом, чтобы оставаться молодым и здоровым человеком.