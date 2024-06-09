В каких случаях важно есть скумбрию: всё о её полезных свойствах для здоровья

Скумбрия — один из самых полезных видов рыбы. Это отличный источник полезных жиров, белка и многих витаминов: В2, В3, В6 и В12, а также витамина D.
Рыба полезна для здоровья, так как содержит такие минералы, как йод, селен, медь, фтор, хлор и железо.
Скумбрия является источником ценного полезного жира — омега-3. Она улучшает здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям, омега-3 жирные кислоты в рационе могут снизить риск проблем с психическим здоровьем.
Ещё рыба помогает бороться с такими заболеваниями, как депрессия, биполярное расстройство и аутизм. Витамин D помогает поддерживать здоровье костной системы, так как он участвует в усвоении организмом кальция и фосфора. Поэтому скумбрия в рационе может помочь снизить риски травм и потери костной массы.
Медь и селен помогают поддерживать плотность костей.
Покупайте только свежую рыбу. Скумбрию можно есть солёной, запекать в духовке или готовить на пару.
Для бутербродов и салатов удобнее всего использовать рыбные консервы. Филе скумбрии также подходит для приготовления на гриле или сашими.
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