В каких случаях важно есть скумбрию: всё о её полезных свойствах для здоровья

Скумбрия насыщает организм витамином D и полезными жирами

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Скумбрия — один из самых полезных видов рыбы. Это отличный источник полезных жиров, белка и многих витаминов: В2, В3, В6 и В12, а также витамина D.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В чём польза скумбрии для здоровья

Рыба полезна для здоровья, так как содержит такие минералы, как йод, селен, медь, фтор, хлор и железо.

Скумбрия является источником ценного полезного жира — омега-3. Она улучшает здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям, омега-3 жирные кислоты в рационе могут снизить риск проблем с психическим здоровьем.

Ещё рыба помогает бороться с такими заболеваниями, как депрессия, биполярное расстройство и аутизм. Витамин D помогает поддерживать здоровье костной системы, так как он участвует в усвоении организмом кальция и фосфора. Поэтому скумбрия в рационе может помочь снизить риски травм и потери костной массы.

Медь и селен помогают поддерживать плотность костей.

Как правильно приготовить скумбрию

Покупайте только свежую рыбу. Скумбрию можно есть солёной, запекать в духовке или готовить на пару.

Для бутербродов и салатов удобнее всего использовать рыбные консервы. Филе скумбрии также подходит для приготовления на гриле или сашими.