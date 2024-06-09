В каких случаях важно есть скумбрию: всё о её полезных свойствах для здоровья

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Скумбрия насыщает организм витамином D и полезными жирами

1:26
Здоровье

Скумбрия — один из самых полезных видов рыбы. Это отличный источник полезных жиров, белка и многих витаминов: В2, В3, В6 и В12, а также витамина D.

Скумбрия насыщает организм витамином D и полезными жирами
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В чём польза скумбрии для здоровья

Рыба полезна для здоровья, так как содержит такие минералы, как йод, селен, медь, фтор, хлор и железо.

Скумбрия является источником ценного полезного жира — омега-3. Она улучшает здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям, омега-3 жирные кислоты в рационе могут снизить риск проблем с психическим здоровьем.

Ещё рыба помогает бороться с такими заболеваниями, как депрессия, биполярное расстройство и аутизм. Витамин D помогает поддерживать здоровье костной системы, так как он участвует в усвоении организмом кальция и фосфора. Поэтому скумбрия в рационе может помочь снизить риски травм и потери костной массы.

Медь и селен помогают поддерживать плотность костей.

Как правильно приготовить скумбрию

Покупайте только свежую рыбу. Скумбрию можно есть солёной, запекать в духовке или готовить на пару.

Для бутербродов и салатов удобнее всего использовать рыбные консервы. Филе скумбрии также подходит для приготовления на гриле или сашими.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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