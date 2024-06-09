Сезон кукурузы: почему её стоит включить в свой рацион и кому овощ есть нельзя

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Кукуруза улучшает зрение и улучшает работу пищеварения

1:30
Здоровье

Кукуруза — популярный и вкусный овощ, который часто используют в кулинарии. Какие плюсы и минусы от употребления кукурузы.

Кукуруза улучшает зрение и улучшает работу пищеварения
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чем полезна кукуруза для здоровья человека

Кукуруза богата такими полезными веществами, как витамин А, лютеин, каротиноиды. Они полезны для здоровья зрительной системы. Кроме того, овощ отлично поддерживает здоровье пищеварительной системы благодаря клетчатке в своём составе. Она помогает улучшить работу кишечника и контролировать уровень сахара в крови.

Кукуруза также снижает риск таких заболеваний, как дивертикулит. В овоще содержится витамин В6, который помогает предотвратить анемию и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин С в овоще помогает нормализовать работу иммунной системы. Калий благотворно влияет на работу сердца и кровообращение.

Кому нельзя есть кукурузу

Поскольку кукуруза богата крахмалом, овощ может повышать уровень сахара в крови. Если у вас есть противопоказания, необязательно избегать кукурузы в своём рационе. Главное, следить за размерами порций.

Кукуруза также может усугубить синдром раздражённого кишечника. Лучше всего употреблять свежую кукурузу, её можно отварить или запечь в духовке.

Замороженная кукуруза сохраняет все полезные витамины и минералы в своём составе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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