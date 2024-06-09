Сезон кукурузы: почему её стоит включить в свой рацион и кому овощ есть нельзя

Кукуруза — популярный и вкусный овощ, который часто используют в кулинарии. Какие плюсы и минусы от употребления кукурузы.
Кукуруза богата такими полезными веществами, как витамин А, лютеин, каротиноиды. Они полезны для здоровья зрительной системы. Кроме того, овощ отлично поддерживает здоровье пищеварительной системы благодаря клетчатке в своём составе. Она помогает улучшить работу кишечника и контролировать уровень сахара в крови.
Кукуруза также снижает риск таких заболеваний, как дивертикулит. В овоще содержится витамин В6, который помогает предотвратить анемию и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин С в овоще помогает нормализовать работу иммунной системы. Калий благотворно влияет на работу сердца и кровообращение.
Поскольку кукуруза богата крахмалом, овощ может повышать уровень сахара в крови. Если у вас есть противопоказания, необязательно избегать кукурузы в своём рационе. Главное, следить за размерами порций.
Кукуруза также может усугубить синдром раздражённого кишечника. Лучше всего употреблять свежую кукурузу, её можно отварить или запечь в духовке.
Замороженная кукуруза сохраняет все полезные витамины и минералы в своём составе.
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