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Liverpool Echo: существуют продукты, снижающие тревогу

6 продуктов, которые снижают тревогу

1:28
Здоровье

Ряд проведённых исследований выяснил, употребление каких продуктов помогает снизить тревогу, сообщает издание Liverpool Echo.

6 продуктов, которые снижают тревогу
Фото: commons.wikimedia.org by С Шамима Насрин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Зелёный чай.

Он содержит аминокислоту, которая называется L-теанин. Исследование 2017 года показало, что у студентов, регулярно пьющих этот напиток, уровень стресса был ниже, чем у тех, кто не пил.

Тыквенные семечки.

Они источник магния, помогающего контролировать уровень кортизола, гормона, который управляет уровнем стресса.

Сложные углеводы.

Киноа, фасоль, крахмалистые овощи и овсянка требуют больше времени для переваривания. Они также стимулируют выработку серотонина, гормона, который регулирует настроение.

Ферментированные продукты.

Кефир, кимчи и чайный гриб способствуют поддержанию здоровья кишечника. Исследование, проведённое в 2022 году, показало, что потребление таких продуктов уменьшает симптомы депрессии и тревоги.

Черника.

Она богата антоцианами, которые помогают снизить нейровоспаление, связанное с высоким уровнем тревоги.

Жирная рыба.

В ней содержится омега-3, обладающая противовоспалительными свойствами и уменьшающая симптомы тревоги на 20%.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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