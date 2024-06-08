HuffPost: опубликовало 3 вопроса, которые необходимо задать, если подозреваете деменцию у родственника

3 вопроса, которые нужно задать при подозрении деменции у родственника

Невролог Ричард Рестак назвал 3 вопроса, которые следует задать себе, если вы подозреваете у своего родственника деменцию.

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Он объяснил, что став взрослыми, люди ведут себя, как правило, закономерно и предсказуемо. Деменция нарушает эти модели поведения.

По словам врача, вы можете оценить начинающуюся болезнь, задав такие вопросы: "Имеются ли изменения в обычном поведении?", "Имеются ли недавно возникшие проблемы с памятью?" и "Появились ли очевидные изменения в обычном поведении?" Если ответ даже на 1 из них будет положительным, нужно проанализировать, доставляют ли эти перемены дискомфорт этому человеку и его семье.

Врач уточнил, что ответ "Да” только на вопрос номер 2 может указывать и на лёгкие умственные нарушения, либо же обычную рассеянность. Ответы "Да” на вопросы номер 1 и 3 могут говорить и о деменции, и о психических заболеваниях. Но в любом случае, необходима консультация специалиста, пишет HuffPost.