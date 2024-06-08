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Нейропсихолог Тур: работа должна быть интересна человеку и приносить удовольствие, ведь она занимает большую часть жизни

Работа должна приносить удовольствие, считает нейропсихолог Тур

1:12
Здоровье

Врач, психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур уверена, что работа должна быть интересной, ведь она занимает большую часть жизни.

Работа должна приносить удовольствие, считает нейропсихолог Тур
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовое апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включённым в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога", — пояснила она.

Однако она уверена, что резко бросать работу и начинать искать новую не стоит. Сначала необходимо задать вопросы самому себе. Понять, что хочешь делать, и что может повысить интерес к работе. По словам эксперта, не стоит поддаваться культу успеха, главное — быть счастливым.

Нейропсихолог добавила, что после работы всегда нужно возвращаться в свою обычную жизнь, в семью, к друзьям, отвлекаясь от рабочих заданий и требований. По её мнению, неинтересная работа — это чёрная дыра, которая высасывает человека, передаёт Радио 1.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Марченко Дарья
Клинико-психологическая диагностика и нейропсихологическая коррекция детей раннего возраста
Специалист Минаева Ольга
Занимается формированием функций регуляции, контроля и программирования у детей с особенностями развития, сложностями в обучающем процессе (дислексия, дисграфия, дискалькулия), развитием и коррекцией познавательной функции
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Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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