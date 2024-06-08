Нейропсихолог Тур: работа должна быть интересна человеку и приносить удовольствие, ведь она занимает большую часть жизни

Работа должна приносить удовольствие, считает нейропсихолог Тур

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур уверена, что работа должна быть интересной, ведь она занимает большую часть жизни.

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"То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовое апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включённым в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога", — пояснила она.

Однако она уверена, что резко бросать работу и начинать искать новую не стоит. Сначала необходимо задать вопросы самому себе. Понять, что хочешь делать, и что может повысить интерес к работе. По словам эксперта, не стоит поддаваться культу успеха, главное — быть счастливым.

Нейропсихолог добавила, что после работы всегда нужно возвращаться в свою обычную жизнь, в семью, к друзьям, отвлекаясь от рабочих заданий и требований. По её мнению, неинтересная работа — это чёрная дыра, которая высасывает человека, передаёт Радио 1.