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Врач рассказала, что мороженое лучше употреблять по одному и не каждый день

Диетолог Инна Пичугина рассказала, как "по науке" есть мороженое: не каждый день

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Здоровье

Оказывается, что мороженое лучше есть не каждый день и только по одной штуке. 

Диетолог Инна Пичугина рассказала, как "по науке" есть мороженое: не каждый день
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если нет проблем с пищеварением, горлом и голосовыми связками, можно позволить себе одно мороженое через день, как рекомендует диетолог Инна Пичугина в беседе с агентством «РИА Новости».

Эксперт советует есть мороженое медленно, не откусывая большими кусками и не проглатывая сразу. Также она напоминает, что в этом десерте содержится сахар и зачастую растительные жиры, включая пальмовое масло. Чрезмерное употребление таких жиров может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, поэтому важно изучать состав продукта и выбирать мороженое с натуральными компонентами.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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