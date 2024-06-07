Врач рассказала, что мороженое лучше употреблять по одному и не каждый день

Оказывается, что мороженое лучше есть не каждый день и только по одной штуке.
Если нет проблем с пищеварением, горлом и голосовыми связками, можно позволить себе одно мороженое через день, как рекомендует диетолог Инна Пичугина в беседе с агентством «РИА Новости».
Эксперт советует есть мороженое медленно, не откусывая большими кусками и не проглатывая сразу. Также она напоминает, что в этом десерте содержится сахар и зачастую растительные жиры, включая пальмовое масло. Чрезмерное употребление таких жиров может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, поэтому важно изучать состав продукта и выбирать мороженое с натуральными компонентами.
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