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Специалист рассказал, что газировка и алкоголь точно не полезны в жару

Диетолог Тяжельников: "Газировка не поможет спастись от жары"

1:36
Здоровье

В жаркую погоду лучше отказаться от газированных напитков, кофе, крепкого чая и алкоголя, — об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Диетолог Тяжельников: "Газировка не поможет спастись от жары"
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Сахар, который содержится в газировке, не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание и может привести к набору лишнего веса. Кофе и крепкий чай также стоит исключить из-за их мочегонного эффекта.

Алкоголь в жару категорически запрещён. Он создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которой и так приходится нелегко. Курение также нежелательно, поскольку в жаркую погоду табак оказывает на организм ещё более пагубное влияние.

Лучшим напитком в жару является вода. Норма потребления воды у каждого человека своя и зависит от массы тела, активности и температуры воздуха. Однако общий совет — выпивать не менее 2,5 литров воды ежедневно, но пить нужно небольшими порциями, по 100 мл, когда появляется жажда. При физических нагрузках объём воды можно увеличить.

Можно добавлять в воду ягоды, мяту, лимонный сок. Также можно пить травяной чай, несладкий морс или компот. Минеральную воду следует пить дозированно.

Важно, чтобы напитки были умеренно холодными, чтобы избежать простуды, — подытожил Андрей Тяжельников.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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