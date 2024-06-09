Учёные обнаружили новую причину преждевременного старения

Исследование, проведённое учёными из Шотландии и Германии, показало, что употребление большого количества мяса может способствовать ускоренному биологическому старению. Как сообщает журнал Nature Communications, анализ генетических данных свыше миллиона человек указал на то, что высокое содержание железа в крови может уменьшать период молодости.
Как показали проведённые исследования, любители мяса стареют быстрее по сравнению с теми, кто употребляет его в умеренных количествах или полностью исключает из своего рациона. Кроме того, регулярное потребление большого объёма мяса приводит к увеличению уровня N-оксида триметиламина, что также способствует ускоренному старению организма. Специалисты советуют частично заменять говядину бобовыми, чтобы снизить данный риск.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.