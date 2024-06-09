Учёные обнаружили новую причину преждевременного старения

Nature Communications: ускоряет старение вызывает избыток мяса в рационе

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое учёными из Шотландии и Германии, показало, что употребление большого количества мяса может способствовать ускоренному биологическому старению. Как сообщает журнал Nature Communications, анализ генетических данных свыше миллиона человек указал на то, что высокое содержание железа в крови может уменьшать период молодости.

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Как показали проведённые исследования, любители мяса стареют быстрее по сравнению с теми, кто употребляет его в умеренных количествах или полностью исключает из своего рациона. Кроме того, регулярное потребление большого объёма мяса приводит к увеличению уровня N-оксида триметиламина, что также способствует ускоренному старению организма. Специалисты советуют частично заменять говядину бобовыми, чтобы снизить данный риск.