Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги
Все это время вы неправильно использовали пудру
Как замульчировать почву старыми газетами?
Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки
Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге
Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки
Пожилому населению порекомендовали продукты питания для защиты сердца

Врач Васильев: полезны продукты с "хорошими" жирами

1:35
Здоровье

В беседе с "Вечерней Москвой" кардиолог Сергей Васильев подчеркнул, что правильный рацион питания играет ведущую роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Он также предложил российским гражданам старшего поколения продукты, которые способствуют защите сердечно-сосудистой системы.

Врач Васильев: полезны продукты с "хорошими" жирами
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист пояснил, что пожилые люди должны уделять внимание таким параметрам, как артериальное давление, уровень сахара в крови, вес тела и склонность к тромбозам. По его словам, снизить риск тромбоза можно с помощью употребления продуктов, богатых "хорошими" жирами.

"Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснил Сергей Васильев.

По словам специалиста, источниками "хороших" жиров являются растительные масла (в особенности оливковое), орехи и рыба. Кардиолог пояснил, что эти продукты способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови, что благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, "вредные" жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо (особенно в колбасных изделиях), молочные продукты, пальмовое и кокосовое масло.

"Эти продукты способствуют повышению уровня плохого холестерина и образованию атеросклеротических бляшек, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов", — подытожил врач.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги
Отсутствие света вызывает ненависть украинцев к властям и надежду на Россию
Все это время вы неправильно использовали пудру
Как замульчировать почву старыми газетами?
Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки
Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге
Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников