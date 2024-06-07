Пожилому населению порекомендовали продукты питания для защиты сердца

В беседе с "Вечерней Москвой" кардиолог Сергей Васильев подчеркнул, что правильный рацион питания играет ведущую роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Он также предложил российским гражданам старшего поколения продукты, которые способствуют защите сердечно-сосудистой системы.
Специалист пояснил, что пожилые люди должны уделять внимание таким параметрам, как артериальное давление, уровень сахара в крови, вес тела и склонность к тромбозам. По его словам, снизить риск тромбоза можно с помощью употребления продуктов, богатых "хорошими" жирами.
"Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснил Сергей Васильев.
По словам специалиста, источниками "хороших" жиров являются растительные масла (в особенности оливковое), орехи и рыба. Кардиолог пояснил, что эти продукты способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови, что благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, "вредные" жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо (особенно в колбасных изделиях), молочные продукты, пальмовое и кокосовое масло.
"Эти продукты способствуют повышению уровня плохого холестерина и образованию атеросклеротических бляшек, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов", — подытожил врач.
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