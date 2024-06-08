Какие продукты не стоит есть днём, если у вас проблемы со сном: лучше отложить до утра

Некоторые продукты и напитки могут ухудшить качество сна и вызвать бессонницу.
Некоторые продукты могут нарушить ваш циркадный ритм и режим сна. Во второй половине дня или перед сном избегайте продуктов и напитков, содержащих кофеин. К ним относятся кофе, зелёный и черный чай, шоколад, энергетические напитки и матча. Как правило, кофеин выводится организмом не менее 6-8 часов.
Алкоголь негативно влияет на способность засыпать и снижает качество сна. Сладкая и жирная пища также может нарушить сон. Например, мороженое, торты, пирожные, печенье.
Большое количество сахара в крови повышает уровень инсулина, что может вызвать бессонницу. По этой же причине следует сократить потребление хлебобулочных изделий и белого хлеба.
Кроме того, перед сном следует отказаться от фастфуда: гамбургеров, пиццы, картошки фри, хот-догов. Избегайте соков, газированных напитков и консервов. Они часто содержат сахара.
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