Защита от инфаркта и инсульта: почему ещё нужно есть семечки подсолнечника

Семечки подсолнечника могут снижать кровяное давление

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семечки имеют сладковатый, маслянистый вкус с лёгким орехово-травянистым оттенком.

Фото: commons.wikimedia.org by Superanton is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза семечек подсолнечника

В них содержится большое количество витамина Е — 32,2 мг на 100 г (при норме 15 мг в сутки). Это один из важнейших витаминов, так как он принимает активное участие во многих биохимических процессах в нашем организме.

Семена подсолнечника богаты витаминами группы В (В1 — 1,84 мг на 100 г продукта, В2, В5, В6, В9). Высокое содержание магния и бетаина в семенах подсолнечника способствует снижению артериального давления, тем самым снижая вероятность развития инфаркта и/или инсульта.

Более того, наличие аргинина в этих семенах также способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Польза жареных семечек подсолнечника

В семенах содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение, насыщает и очищает организм от токсинов.

Благодаря высокому содержанию жирных кислот семечки подсолнечника улучшают работу сердечно-сосудистой системы, подтягивают стенки сосудов и нормализуют артериальное давление.

Сколько семечек можно съедать в день

Здоровым людям без лишнего веса и заболеваний пищеварительной системы можно съедать 50-100 грамм семечек в день. Это очень много — целый стакан. Тем не менее, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, общую суточную калорийность рациона и другие факторы.