Врач-кардиолог поделился рецептом средства от холестерина

Врач Клубер: понадобится маленький кусочек имбиря

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество людей страдает от гипертонической болезни или повышенного уровня холестерина, а такие заболевания требуют пожизненного лечения с постоянным наблюдением медиков. Для снижения холестерина кардиологи назначают статины, однако они могут вызывать побочные эффекты.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач-кардиолог Антон Клубер рассказал о народном рецепте для снижения холестерина, который применялся ещё предыдущими поколениями. Для его приготовления потребуется один небольшой кусочек имбиря, растёртый зубчик чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, а также чайная ложка мёда. Все ингредиенты следует соединить в блендере и перенести в банку.

Кардиолог рекомендовал принимать данную смесь натощак дважды в сутки в течение недели. По его словам, результаты анализов крови и показания тонометра порадуют. Тем не менее, прежде стоит проконсультироваться с врачом.