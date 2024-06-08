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Врач-кардиолог поделился рецептом средства от холестерина

Врач Клубер: понадобится маленький кусочек имбиря

1:01
Здоровье

Множество людей страдает от гипертонической болезни или повышенного уровня холестерина, а такие заболевания требуют пожизненного лечения с постоянным наблюдением медиков. Для снижения холестерина кардиологи назначают статины, однако они могут вызывать побочные эффекты.

Врач Клубер: понадобится маленький кусочек имбиря
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач-кардиолог Антон Клубер рассказал о народном рецепте для снижения холестерина, который применялся ещё предыдущими поколениями. Для его приготовления потребуется один небольшой кусочек имбиря, растёртый зубчик чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, а также чайная ложка мёда. Все ингредиенты следует соединить в блендере и перенести в банку.

Кардиолог рекомендовал принимать данную смесь натощак дважды в сутки в течение недели. По его словам, результаты анализов крови и показания тонометра порадуют. Тем не менее, прежде стоит проконсультироваться с врачом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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