Врач-кардиолог поделился рецептом средства от холестерина

Множество людей страдает от гипертонической болезни или повышенного уровня холестерина, а такие заболевания требуют пожизненного лечения с постоянным наблюдением медиков. Для снижения холестерина кардиологи назначают статины, однако они могут вызывать побочные эффекты.
Врач-кардиолог Антон Клубер рассказал о народном рецепте для снижения холестерина, который применялся ещё предыдущими поколениями. Для его приготовления потребуется один небольшой кусочек имбиря, растёртый зубчик чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, а также чайная ложка мёда. Все ингредиенты следует соединить в блендере и перенести в банку.
Кардиолог рекомендовал принимать данную смесь натощак дважды в сутки в течение недели. По его словам, результаты анализов крови и показания тонометра порадуют. Тем не менее, прежде стоит проконсультироваться с врачом.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.