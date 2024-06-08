Почему утиное мясо является одним из самых полезных: все особенности

Утиное мясо полезно для щитовидки и при анемии

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утиное мясо богато белками, полезными минералами и витаминами. Это мясо, в котором вообще нет холестерина.

Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Утиное мясо обладает узнаваемым вкусом, который прекрасно подчеркивается кислыми (яблоко, клюква) или цитрусовыми (мандарины, апельсины) нотками.

Чем полезно утиное мясо

Утиное мясо, относящееся к тёмным видам, имеет свои уникальные особенности. В отличие от курицы, утка содержит разветвленную сеть сосудов с более прочными волокнами. Это делает его особенно ценным для определённых групп людей, в том числе страдающих нервными расстройствами и анемией.

Также в нём содержатся: фосфор, кальций, кобальт, молибден, магний, натрий, фтор, йод и железо, а больше всего в нем содержится хрома и цинка. Утиный жир богат полезными кислотами Омега 3 и Омега 6. Натрий восстанавливает водно-солевой баланс. Селен нормализует работу щитовидной железы и защищает от свободных радикалов.

Витамин А (в утке его в два раза больше, чем в других видах мяса) защищает организм от инфекций и неблагоприятной экологии, повышает остроту зрения.

Это отличный источник белка и многих других питательных веществ, таких как витамин В3, железо и селен. Кроме того, утиное мясо имеет ряд преимуществ для здоровья.

Утиное мясо относится к категории низкокалорийных продуктов. Он содержит меньше жира, чем другие виды мяса, такие как свинина или говядина.

Кому нельзя есть утиное мясо

Из-за повышенной жирности утиное мясо, помимо пользы, может быть еще и вредным для организма. Мясо утки волокнистое, плотное, а потому трудно переваривается. Если у вас слабый кишечник, утку нужно дополнительно обработать, например, приготовив котлеты или суфле.